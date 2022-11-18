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У Кремлі відреагували на останню заяву МАГАТЕ щодо ЗАЕС

«Ми продовжимо наше спілкування з МАГАТЕ», – сказав Дмитро Пєсков

Росія продовжить свої контакти з МАГАТЕ, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, відреагувавши на вже третю резолюцію МАГАТЕ щодо ядерної безпеки в Україні від початку російського вторгнення.

«Ми продовжимо наше спілкування з МАГАТЕ», – сказав Пєсков, коментуючи заклик МАГАТЕ вивести з території Запорізькій АЕС російських військових.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 17 листопада закликала Росію вивести своїх військових та інший російський персонал із Запорізької АЕС, відмовитися від «необґрунтованих претензій» на володіння станцією та припинити будь-які дії на українських ядерних обʼєктах.

У МАГАТЕ також вкотре висловили глибоке занепокоєння через тиск на український персонал ЗАЕС, а також неодноразові порушення зовнішнього енергопостачання внаслідок обстрілів.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. Після повідомлення російської влади про анексію Запорізької області уряд Росії вирішив «націоналізувати» атомну станцію.

У вересні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікували звіт за підсумками відвідин ЗАЕС. Вони закликали створити «захисну зону» навколо станції та припинити обстріли через загрозу ядерного інциденту.

Ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, «це зробить електростанцію ще більш уразливою».

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