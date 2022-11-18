МАГАТЕ вимагає від Росії вивести військових із Запорізької АЕС

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає Росію вивести своїх військових та інший російський персонал із Запорізької АЕС, відмовитися від «необґрунтованих претензій» на володіння станцією та припинити будь-які дії на українських ядерних обʼєктах.

Резолюція підтримана 17 листопада більшістю членів ради, до якої входять 35 країн. У ній також ідеться, що МАГАТЕ не виявило ознак незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів, повʼязаних із розробкою пристроїв для розсіювання радіації (так званих «брудних бомб») в Україні.

На початку листопада фахівці МАГАТЕ перевірили три українські ядерні обʼєкти. Інспекція проводилася на екстрений запит Києва після того, як російська влада виступила із твердженнями, що українська сторона готується підірвати на своїй території так звану «брудну бомбу», а відповідальність за застосування такої зброї покласти на Росію. Київ та країни Заходу назвали звинувачення Москви брехливими.

У резолюції також висловлюється глибоке занепокоєння через тиск на український персонал ЗАЕС, а також неодноразові порушення зовнішнього енергопостачання внаслідок обстрілів.

Це вже третя резолюція МАГАТЕ, присвячена проблемі ядерної безпеки в Україні від початку російського вторгнення у лютому цього року. Проти виступили Росія та Китай. Сім країн – Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Вʼєтнам, Південно-Африканська Республіка, Кенія та Намібія утрималися від голосування.

У постійному представництві Росії при міжнародних організаціях у Відні назвали документ «непрофесійно складеним», такми, що виходить за рамки мандата МАГАТЕ і «містить фактологічні помилки».

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. Після повідомлення російської влади про анексію Запорізької області уряд Росії вирішив «націоналізувати» атомну станцію.

У вересні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікували звіт за підсумками відвідин ЗАЕС. Вони закликали створити «захисну зону» навколо станції та припинити обстріли через загрозу ядерного інциденту.

Ідею щодо демілітаризації зони навколо станції поділяють Україна, представники Євросоюзу та США. Росія виступає проти цієї пропозиції, оскільки, як стверджують у російському МЗС, «це зробить електростанцію ще більш уразливою».

Брудна бомба – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом та заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується, і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі. Ефекти ураження схожі на ефекти вибуху ядерного заряду малої потужності, хоча технічно брудна бомба не є ядерним боєприпасом. Прецедентів використання такої зброї наразі немає.