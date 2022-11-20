Відключення світла: «вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів» – Зеленський

Найбільш важка ситуація на фронті, як і раніше, у Донецькій області – про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 20 листопада.

«Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою», – сказав він.

За словами Зеленського, українські війська «потроху і з боями» рухаються на Луганщині, де від початку доби зафіксували майже 400 російських обстрілів.

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Президент також прокоментував ситуацію в енергетиці:

«Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також».

Окрім столиці, найбільше відключень фіксують на Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині й Київщині.

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«Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам. І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців», – додав Зеленський.

Як раніше повідомляла компанія «Укренерго», на 21 листопада наразі плануються стабілізаційні відключення електроенергії.