Сили оборони відбили російські атаки біля семи населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Українські Збройні Сили відбили наступ російських військ за кількома напрямками, повідомив Генеральний штаб у вечірньому зведенні.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області», – йдеться в ньому.

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Від початку доби російські війська завдали двох ракетних ударів по Куп’янську, а також близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях вздовж лінії зіткнення.

На півночі України ситуація не змінювалася. Водночас штаб прокоментував повідомлення про повітряну тривогу, яку регулярно оголошують через активність авіації в Білорусі.

«Літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі республіки Білорусь. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави», – зазначає штаб.

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Командування також звітує про шість авіаційних ударів по російських позиціях: три з них по місцях скупчення живої сили та техніки, ще три – по зенітних ракетних комплексах. Ще низку об’єктів, у тому числі склад боєприпасів, уразили ракетні війська та артилерія.