«Інсценування здачі в полон»: Лубінець про відео з «розстрілом російських полонених»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував поширення відео, на якому українські військові нібито розстрілюють російських.

Лубінець вказав на те, що Росія звернулася до міжнародних організацій через цей випадок. За його словами, він надає попередні роз’яснення, попри те, що українські правоохоронці ще вивчають походження цього відео, а його справжність не підтверджена.

«Інцидент, який, ймовірно, стався і потрапив на відео, відбувся 12 листопада або раніше у селищі Макіївка на лінії фронту на Луганщині. Однак, російські високопосадовці почали розкручувати цю історію лише пару днів тому, оскільки до цього «популярністю» в Росії користувалася інша новина – як росіяни страчують власного громадянина Нужина, який повернувся з полону», – зазначив омбудсмен.

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На його думку, метою обох інформаційних кампаній Росії є «припинити здачу в полон новомобілізованих невмотивованих російських солдат, налякавши їх стратою в разі вчинення таких дій».

«З окремих шматків відео про інцидент можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, російські військовослужбовці вчинили воєнний злочин, а саме – відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України. У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином», – заявив він.

Лубінець пообіцяв слідкувати за розслідуванням інциденту і згодом надати детальніші роз’яснення.

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Міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони.