З березня Україна звільнила 1138 полонених – Координаційний штаб

Кількість людей, яких вдалося звільнити з російського полону, зросла до 1 138 – про це заявив 3 листопада Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«З 16 березня в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося визволити з полону вже 1138 осіб – цивільних та військових», – йдеться в повідомленні.

Переговори для повернення військовополонених тривають, додають у штабі.

Раніше в четвер Офіс президента повідомив про звільнення 107 українських військовослужбовців із полону.

У Міноборони Росії заявили про звільнення в рамках обміну 107 російських солдатів.

Попередній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.