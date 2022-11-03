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Новини | Суспільство

З березня Україна звільнила 1138 полонених – Координаційний штаб

Ілюстраційне фото: звільнені з російського полону Вікторія Обідіна, Тетяна Васильченко, Інга Чікідіна та Людміла Гусейнова, 26 жовтень 2022 року

Кількість людей, яких вдалося звільнити з російського полону, зросла до 1 138 – про це заявив 3 листопада Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«З 16 березня в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося визволити з полону вже 1138 осіб – цивільних та військових», – йдеться в повідомленні.

Переговори для повернення військовополонених тривають, додають у штабі.

Раніше в четвер Офіс президента повідомив про звільнення 107 українських військовослужбовців із полону.

У Міноборони Росії заявили про звільнення в рамках обміну 107 російських солдатів.

Попередній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.

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