З березня Україна звільнила 1138 полонених – Координаційний штаб

Кількість людей, яких вдалося звільнити з російського полону, зросла до 1 138 – про це заявив 3 листопада Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«З 16 березня в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося визволити з полону вже 1138 осіб – цивільних та військових», – йдеться в повідомленні.
Переговори для повернення військовополонених тривають, додають у штабі.
Раніше в четвер Офіс президента повідомив про звільнення 107 українських військовослужбовців із полону.
У Міноборони Росії заявили про звільнення в рамках обміну 107 російських солдатів.
Попередній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.
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