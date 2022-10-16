НАЗК: посадовці також можуть отримати винагороду за взяття у полон Ігоря Гіркіна

Посадовці можуть отримати винагороду за взяття в полон воєнного злочинця Ігоря Гіркіна. Про це у фейсбуці повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У повідомленні зазначається, що багато держслужбовців ще з початку російського вторгнення пішли захищати Україну зі зброєю в руках. «Отож, чи можна буде декларанту отримати винагороду за передачу терориста Гіркіна до ГУР? Так, законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування. Водночас у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід», – повідомили у НАЗК.

16 жовтня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України заявило про намір виплатити 100 тисяч доларів за передачу в український полон російського полковника Ігоря Гіркіна, колишнього так званого «міністра оборони» угруповання «ДНР».

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави», – йдеться в повідомленні ГУР.

Видання The Insider і Bellingcat опублікували розслідування про те, що Гіркін щонайменше з листопада 2014-го по лютий 2016 року користувався паспортом на вигадане ім’я – Сергій Рунов.

У 2021 році прокуратура Нідерландів запросила довічні терміни для трьох росіян, у тому числі Ігоря Гіркіна, та одного громадянина України, звинувачених у причетності до катастрофи літака Boeing рейсу MH17, збитого над Донбасом у 2014 році.

У серпні цього низка телеграм-каналів і ЗМІ повідомляла, що Ігоря Гіркіна нібито затримали в Криму при спробі потрапити на материкову Україну, щоб брати участь у війні Росії проти України. Спочатку інформацію про «затримання» Гіркіна у Криму поширив один із колишніх ватажків угруповання «ДНР», офіцер російського ГРУ Ігор Безлер на сторінці у «ВКонтакті». Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що Ігор Гіркін, ймовірно, вже пішов воювати в Україну.