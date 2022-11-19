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Із російського полону повернули ще трьох військовослужбовців – ВМС ЗСУ

Акція на підтримку українських військовополонених, Львів, 5 листопада 2022 року, ілюстративне фото

19 листопада з російського полону додому повернулось ще троє військовослужбовців, йдеться в повідомленні ВМС ЗС України в фейсбуці.

«Із російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога», – розповіли в українському відомстві.

11 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими, у рамках якого Україна повернула 45 військових, зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

В ОП 3 листопада повідомляли, що з російського полону в рамках обміну повернули ще 107 українських військовослужбовців.

Перед тим останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних.

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