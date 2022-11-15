ООН звинуватила Росію в систематичних тортурах українських військовополонених

Управління Верховного комісара ООН з прав людини випустило доповідь про те, як під час війни Росії проти України сторони конфлікту поводяться з військовополоненими.

Автори доповіді опитали понад 300 полонених — 159 українців, зокрема 20 жінок, а також 175 росіян. При цьому з українськими полоненими фахівці ООН говорили вже після їхнього звільнення, оскільки Росія (на відміну від України) не надала доступу до полонених під час їхнього тримання під вартою.

Про тортури та жорстоке поводження в полоні розповіли і українські, і російські солдати. У доповіді сказано, що російська сторона систематично жорстоко поводилася з полоненими, особливо під час інтернування, а українська сторона — нерегулярно, найчастіше під час захоплення в полон і подальшого перевезення до місць інтернування.

Чимало українців, які були в російському полоні, розповідали, що під час здачі в полон до них не застосовували фізичного насильства, а російські солдати ставилися шанобливо, але деякі українці заявили, що їх побили, а більшість сказали, що їхні речі вкрали.

Після затримання українців перевозили у переповнених автобусах та вантажівках до місць інтернування, і іноді вони більш як добу не пили воду чи не ходили до туалету. Деякі українці розповіли, що їх били, «очевидно, як помсту за воєнні невдачі або одразу після бою». Понад 80% опитаних українців поскаржилися на брак води та неякісну їжу.

Більшість українських військовополонених розповіли про тортури та жорстоке поводження під час тримання під вартою в Росії. Полонених били руками та кийками, катували струмом, душили, завдавали ножових поранень, імітували страту, загрожували сексуалізованим насильством. Так, про загрозу зґвалтуванням розповіли кілька українок, які перебували в полоні.

Російські військовополонені в багатьох випадках скаржилися на фізичне насильство після здачі в український полон та під час перших допитів. За словами росіян, у багатьох випадках їх били, рідше катували струмом.

Багато російських військовополонених заявили про погані і найчастіше принизливі умови під час перевезення в транзитні табори та місця інтернування: за словами полонених, часто їх перевозили роздягненими зі звʼязаними за спиною руками — а потім публікували відео про це в мережі. У деяких місцях російських полонених били, щойно привозили до місць інтернування, а також безпосередньо під час тримання під вартою. Крім того, деякі військовополонені не можуть звʼязатися чи підтримувати регулярні контакти з близькими.