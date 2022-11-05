«Поверніть Героїв додому». У Львові пройшла акція на підтримку військових, які досі в російському полоні

У Львові 5 листопада родичі зібралися на акцію на підтримку українських захисників, які досі перебувають у російському полоні. Учасники скандували «Росія ‒ держава терорист», «Азов ‒ це вся Україна», «Свободу захисникам 24 бригади», «Поверніть героїв додому», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

У суботу минає 170 днів, відколи військовослужбовці різних військових підрозділів, згідно з наказом головнокомандувача, вийшли з заводу «Азовсталь» і потрапили в російський полон.

«Я хочу, щоб мій чоловік повернувся, як кожен, хто захищав Україну і Маріуполь», ‒ сказала Оксана Дубик, чоловік якої захищав Маріуполь і перебував на заводі «Азовсталь».

Сьогодні він у полоні в таборі для військовополонених в Оленівці Донецької області.

Підтримати тих, чиї рідні перебувають у російському полоні, прийшли матері і дружини, чиї сини і чоловіки вже вдома завдяки обміну полоненими.

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«Ми зібралися, щоб вкотре нагадати про наших захисників. До нас приєдналися рідні воїнів. Хочемо нагадати, що наші рідні є у полоні. Понад 2 тисячі захисників Маріуполя залишається у катівні ворога. Вимагаємо від влади докласти всіх зусиль, щоб усіх захисників звільнити. Просимо світ максимально тиснути, щоб повернути героїв живими додому», ‒ каже співорганізаторка акції Ірина Новосядло, чий син повернувся з російського полону.

До рідних захисників Маріуполя приєдналися родичі бійців 24-ої окремої механізованої бригади, які теж у російському полоні. Про долю багатьох із них нічого не відомо.

Учасники пройшлися ходою вулицями Львова, щоб нагадати перехожим і світові, що на сьогодні більшість українців, які в російському полоні, ще не вдалося обміняти і вони перебувають у нелюдських умовах.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, кількість полонених, яких вдалося звільнити в ході обмінів із Росією від березня до початку листопада, становить 1 138 людей.