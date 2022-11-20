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«Вони лежали в полі під соняхами». Три історії майданівців-бійців, які загинули на війні

Зліва направо: Олександр Колотвін, Денис Косенко, Денис Гаврюшин. Майданівці й військовослужбовці з Дніпра

Хтось із них пішов на війну прямо з Майдану, хтось – встиг побувати вдома, поволонтерити, збудувати дім і порадіти появі сина. Хтось – мав армійський досвід, хтось – здобував його вже в боях. Але жоден з них не любив високих слів про подвиг заради батьківщини. Своїм рідним вони казали: «Не можу інакше, буду з побратимами».

Радіо Свобода записало історії трьох активістів Революції гідності з Дніпра, які стали військовими і загинули в боях за Україну.

Підприємець Ден Косенко: майданівець і десантник

Дніпрянин Денис Косенко з позивним «Амур» був успішним підприємцем. Економіст за фахом – свого часу він закінчив залізничний інститут за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» – він володів кількома фірмами, зокрема займався вентиляційним обладнанням.

Денис Косенко, учасник Революції гідності, військовослужбовець 25-ї бригади
Денис Косенко, учасник Революції гідності, військовослужбовець 25-ї бригади

Його близький друг Євген Жирко, також майданівець і чинний військовослужбовець, розповідає: потоваришували понад півтора десятиліття тому. Тісно почали спілкуватися 2013-го, разом їздили на Майдан, возили допомогу.

Ми по-іншому не могли. Треба було стояти, вимагати змін
Євген Жирко

«Під час Революції гідності ми стали єдиною командою. У нас був такий «графік»: три-чотири дні робочого тижня ми працювали в Дніпрі, а потім на кілька днів їхали до Києва. В такому режимі ми пройшли весь Майдан. Ми возили туди продукти, медикаменти, людей. У нас був бусик – 7-8 людей їхало. Ходили чергувати на барикади, допомагали будувати барикади, допомагали на кухні – робота знаходилася. Ми відчували себе, як ото – була така наліпка – «краплею в океані». Найбільше мені запам’яталася одна розмова з Денисом, коли ми приїхали ще на перший, студентський Майдан, побачили, що все почало якось затухати… Поїхали додому, прокидаємося вранці, а вночі було побиття. Ден мене перший набрав, каже: «Ну що? Ми прокинулися в іншій країні!». Я кажу: «Так і є». Зустрілися. Треба їхати в Київ. І зробили ці поїздки регулярними. Була і мрія, і була впевненість у нашій правоті, у тому, що ми щось можемо. Ми по-іншому не могли. Треба було стояти, треба вимагати змін», – говорить друг Дениса.

Денис Косенко з товаришами на Майдані. Київ, 2014 рік
Денис Косенко з товаришами на Майдані. Київ, 2014 рік

З початком окупації Криму та вторгнення російських військ на схід України Денис Косенко став волонтером. Разом з друзями він возив волонтерську допомогу бійцям, ремонтував для них техніку.

«Коли Янукович утік, ми намагалися налагодити в місті постмайданне життя. Ми патрулювали вулиці разом з поліцією, намагалися зробити орган самоуправління на базі дніпровського Майдану, але воно все заглохло... Потім почали волонтерити для армії. Це був 20-й батальйон ТРО, де служив наш знайомий, а пізніше – у 43-й батальйон. Зробили групу у фейсбуці. Офіс Дена був базою. Туди люди зносили допомогу. Також туди приганяли машини, які треба було відремонтувати для військових. Ми відремонтували близько 15 машин – «Газелі», «Таврії», «Уазики», все своїм коштом», – розповів Євген.

2015 року «Амур» був мобілізований, служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді в зоні АТО, пишався, що став десантником.

«Він не ховався, не сумнівався. І це при тому, що вдома залишився досить великий бізнес, яким треба було керувати», – говорить його товариш.

У квітні 2016 року Косенко повернувся додому, став офіцером резерву. Разом з громадською організацією «Верхня Січ» брав участь у створенні дитячого табору національно-патріотичного виховання. Тоді ж звів власний будинок, його родина поповнилася третім сином – Макаром.

Денис Косенко за роботою
Денис Косенко за роботою

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Ден Косенко вже о 7-й ранку з’явився до військкомату. Служив на Авдіївському напрямку.

«Зв'язок з ним був, але він був дуже малослівним. Спершу у них було тихо, а потім почалися дуже активні бойові дії. Відписувався раз на два-три дні, він намагався відписуватися. «Все ок, все гут». Або – щось по суті, бо ми намагалися йому туди передавати допомогу, бусик купили. Я був у ТРО в Дніпрі з 24 лютого, а він був уже на фронті», – розповів Євген Жирко.

Загинув у квітні 2022 року в бою під Новобахмутівкою Донецької області при мінометному обстрілі. Поховали бійця на цвинтарі житлового масиву Лівобережний-3 у Дніпрі. Після завершення війни, кажуть товариші, продовжать справу, за яку так вболівав Денис, – розбудовуватимуть патріотичний навчально-виховний центр для дітей.

Шеф-кухар Сашко Колотвін: від Майдану до «Айдару»

Олександр Колотвін з позивним «Саха» народився й виріс у П’ятихатках на Дніпропетровщині. Змалку любив готувати, згадує його мама Надія Колотвіна, тому й обрав такий фах – кухар. Працював шеф-кухарем у ресторанах Дніпра, був дуже товариським та енергійним, каже вона.

Олександр Колотвін, учасник Революції гідності, боєць батальйону «Айдар» із Дніпропетровщини
Олександр Колотвін, учасник Революції гідності, боєць батальйону «Айдар» із Дніпропетровщини

2013 року, коли в Україні розпочалася Революція гідності, Сашко вирішив їхати до столиці. Нареченій сказав, що якийсь час хоче «пожити окремо», а батькам взагалі не зізнавався, де він. На Майдані він кухарював, каже мати: у велетенських чанах на імпровізованих пічках, зроблених з колісних дисків, готував гарячі страви.

«Він працював три дні через три. І у вільні дні мотався на Майдан у Київ. Нам не признавався. Якось з ним три дні не було зв’язку, і тоді його друг розповів, що він на Майдані. Я навіть не могла повірити! А тоді син дзвонить зовсім з іншого номера: «Мамо, я на Майдані, не хвилюйся». Вже потім я дізналася, що він був поранений в ногу, телефон був розбитий і він не міг подзвонити. Я вмовляла: «Синочку, їдь додому, нащо воно тобі треба, вертайся». А він: «Тут все добре, стоїмо». Потім, уже під час виборів, вони стояли в охороні на Банковій, ми бачили це й на відео», – розповідає Надія Колотвіна.

Олександр Колотвін, шеф-кухар одного з ресторанів Дніпра
Олександр Колотвін, шеф-кухар одного з ресторанів Дніпра
Каже: «Мамо, ми стоїмо далеко, тільки в бінокль дивимося і все». Я повірила. А вони вже були під Луганським аеропортом
Надія Колотвіна

Одразу з Майдану, у червні 2022 року, Олександр пішов на війну. Записався добровольцем до батальйону «Айдар». Матері нічого не сказав. Жінка каже: дізналася про це від доньки, сестри Сашка.

«Донька прихала, каже: «Мамо, сядь і не хвилюйся. Наш Саша на війні». Як на війні? На якій війні?... «Мамо, не переживай, ти ж знаєш нашого Сашка, він шустрий, зараз такий час». Це вже червень був. Вони поїхали в зону АТО. Телефоную. Каже: «Мамо, ми стоїмо далеко, тільки в бінокль дивимося і все». Заколисав мене словами, я повірила. А вони вже були під Луганським аеропортом. Кухарювати він не схотів, пішов у розвідку. «Рота чорних» – так це звалося. Був поранений у ногу. Ще не долікувався, а вже треба було йти на завдання. Він мені зателефонував, попередив, що кілька днів може не бути зв’язку, бо телефони вони з собою не беруть», – розповіла мати.

«Ми говорили з ним про війну, дуже багато спілкувалися в останні дні його життя. Він казав: «Мамо, я не можу все кинути, бо ми працюємо в парі, я не можу побратимів підвести, хто ж, як не я». Він планував їхати до Києва по техніку і мав заїхати додому. Але він не дожив до цього дня», – додала мати.

Підрозділ Олександра Колотвіна
Підрозділ Олександра Колотвіна

Загинув Олександр Колотвін під час виконання бойового завдання 13 серпня 2014 року на Луганщині, поблизу селища Хрящуватого. У зоні АТО він не пробув і трьох місяців. Йому було 29 років.

«Вони виїхали на БТРі. Повискакували, і прямо на полі їх «накрило». Тоді багато їх загинуло. Усіх знайшли, а двох довго не могли знайти, серед них і нашого Сашу. 16-го, у день народження доньки, мені зателефонували, що Саші вже немає… Двох їх знайшли – вони лежали в полі під соняхами. Це був жах для мене. Ховали 17 серпня, у закритій труні. У нього, за висновком експертів, – було осколкове поранення прямо в серце», – розповіла мати.

Ціна дуже велика за нашу свободу. Але треба жити з цим болем
Надія Колотвіна

Усі ці вісім років без сина, говорить Надія Колотвіна, вона намагається просто жити. Розраду знайшла у волонтерстві для армії, в допомозі іншим батькам, які переживають схоже горе.

«У П’ятихатках я очолюю великий волонтерський центр. Одягаємо хлопців, плетемо маскувальні сітки, шиємо, плетемо. У нас на шести автоклавах вариться тушкованка, каші. Залучаємо діток. Вони пишуть листи, вкладають малюночки. Я їздила з допомогою на передову. Велику увагу приділяю шпиталям, відвожу одяг, харчі. А якось я вислала цілу свиню… Зараз ми виготовляємо прапори з портретами загиблих героїв з П’ятихаток для родин. Якщо ховають загиблого військового, я від громадської організації «Родинне коло» стараюся бути присутня, знайти слова, щоб підтримати людей. Ціна дуже велика за нашу свободу. Але треба жити з цим болем», – розповіла жінка.

Юрист Денис Гаврюшин: мужність думати і діяти

Боєць 25-ї повітряно-десантної бригади Денис Гаврюшин до війни був юристом, мав власну практику. Закінчив Дніпровський національний університет за фахом «юриспруденція». Його викладачка, а зараз – і близька подруга родини – Людмила Кострюкова згадує: Денис був одним з найкращих студентів на курсі, вдумливим і яскравим. Багато читав, подорожував, захоплювався йогою.

Денис Гаврюшин, учасник Революції гідності, військовослужбовець 25-ї бригади
Денис Гаврюшин, учасник Революції гідності, військовослужбовець 25-ї бригади

«Я викладала на їхньому потоці логіку й філософію. Студентів багато, але Денис вирізнявся – і своєю допитливістю, і тим, що був старостою групи. Вже після його загибелі мама, розбираючи його конспекти, побачила напис на одному з них: «Май мужність користуватися своїм розумом. Іммануїл Кант». Я їм розповідала – а він собі занотував. У Канта це було кредо. Здається, це був і девіз життя Дениса», – каже Людмила Кострюкова.

2004 року, під час Помаранчевої революції, коли факультет був «синьо-білим», він був одним з небагатьох, хто підтримував «помаранчевих», каже вона.

«Коли я приїздила до університету з помаранчевою стрічкою на машині, для інших викладачів це було, як виклик. Денис же підходив до мене у перервах між лекціями, розповідав, де будуть які збори. Ми щиро обговорювали події Помаранчевої революції. Він навіть приніс мені касету з піснями того Майдану, вона досі в мене є», – каже викладачка.

Денис Гаврюшин любив читати, багато подорожував
Денис Гаврюшин любив читати, багато подорожував
Вже після загибелі його мама, розбираючи конспекти, побачила напис на одному з них: «Май мужність користуватися своїм розумом. Іммануїл Кант».
Людмила Кострюкова

Викладачка зустріла свого колишнього студента й на Євромайдані 2013 року.

«Мені було дуже приємно, коли я бачила на Майдані 2013 року своїх колишніх студентів. Денис зі своїм другом стояв серед натовпу. Майже на всіх недільних вічах я його бачила в Дніпрі. Востаннє ми бачилися, коли стояли під ОДА. Тоді була інформація про те, що «тітушки» можуть захопити ОДА. І ми з майданівцями там були, Денис з товаришем був серед нас», – говорить Людмила Кострюкова.

Коли в Дніпрі виникла загроза «російської весни», прямо з-під будівлі Дніпропетровської облдержадмністрації чимало хлопців колоною вирушили до військкомату, серед них був і Денис. Він написав заяву про готовність служити у війську.

Денис Гаврюшин у війську
Денис Гаврюшин у війську

Потрапив до повітряно-десантної бригади, виконував бойові завдання в «гарячих» точках Донбасу – Слов’янську, Краматорську, Дебальцевому.

Загинув 17 серпня 2014 року на Донеччині, коли бойову машину десантників обстріляли з «Градів».

«Це було велике горе, я переживала його як особисте. На похороні я познайомилася з його мамою Ольгою Володимирівною. І зараз ми не просто друзі, а близькі подруги. Щороку ми їздимо на цвинтар у день народження Дениса і в день його загибелі… Він був людиною з загостреним почуттям справедливості й поваги людської гідності. Якби Денис лишився живим, думаю, що він був би одним з визначних громадських діячів, але не судилося», – каже Людмила Кострюкова.

Дениса Гаврюшина поховали на Сурсько-Литовському цвинтарі в Дніпрі. Йому було 30 років.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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