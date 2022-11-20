Українські військові пояснили, чому операція зі звільнення Луганщини не буде швидкою

Операція ЗСУ зі звільнення Луганщини не буде швидкою, бо армія РФ вже давно укріпилась на цього напрямку за рахунок бойовиків угруповання «ЛНР» та сил, які раніше перебували на Харківщині, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«У ворога там було утворення, це так зване «ЛНР», яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, у тому числі створивши там цей корпус «народної міліції ЛНР». Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил», – пояснив речник.

Крім того, Череватий зазначив, що окупанти у Луганській області встигли підготуватися в інженерному плані. За його словами, частина російських військ після відступу з Харківської області та Лимана (Донецька область – ред.) була перекинута у Луганську область.

У зв'язку з цим українські війська на цьому напрямку не йдуть у лобові атаки. Підрозділи ЗСУ атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак, уточнив він.

«Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, у тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з’являється можливість, як це було останнього разу у Макіївці, ми звільняємо доволі швидко. Просто для цього потрібен час», – підкреслив Череватий.

19 листопада в Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що в окупованому російськими силами Луганську відзначається збільшення кількості підрозділів військ РФ.

Триває двісті семидесята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.