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У Генштабі ЗСУ повідомляють про збільшення кількості військ РФ у Луганську

Триває двісті шістдесят дев’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню

У Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що в окупованому російськими силами Луганську відзначається збільшення кількості підрозділів військ РФ.

«В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово висиляє цивільне населення з домівок в інші населені пункти», – йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що за поточну добу війська РФ завдали два ракетних удари та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських військ постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ, повідомили військові.

Триває двісті шістдесят дев’ята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

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