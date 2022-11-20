Ніна Радченко – ландшафтний архітектор. У 2014 році з окупованої Горлівки вона переїхала до села Олександрівка, що біля Святогірська. Тут 8 років розбудовувала із залученням міжнародних грантів садовий центр «Олександрівський»: вирощували і різні рослини, і овочі. Наприкінці березня Ніну евакуювали українські військові, адже українка навіть не думала жити під окупацією російських військ. Радіо Свобода зустріло Ніну, коли вона вперше побачила свій садовий центр після звільнення Олександрівки. Тут все поросло травою, майно пошкоджене та розграбоване окупантами, теплиці розбиті, зазначає вона. Ніна звернулася до поліції, бо вважає у всьому винуватою Росію. А ще жінка налаштована оптимістично і має намір відбудувати садовий центр «Олександрівський».