Українські військові відбили атаки сил РФ біля 11 населених пунктів – командування

Українські військові за минулу добу відбили атаки російських загарбників у районах 11 населених пунктів на Донеччині і Луганщині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 листопада.

Йдеться про Білогорівку Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівку, Північне, Новобахмутівку, Красногорівку, Первомайське, Невельське і Мар’їнку на Донеччині.

«За минулу добу противник завдав п’ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської і Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах», – йдеться в повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася.

За її словами, минулого тижня на Донецькому напрямку – «це були сотні атак в день, які ЗСУ відбивали», а зараз через погоду ця кількість «трошки зменшилася».

При цьому, за її словами, не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту – приблизно 400 обстрілів за день.

18 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються «найгарячішими точками», війська РФ там зазнають «неймовірних втрат».