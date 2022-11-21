У сніг і дощ: як ЗСУ вдається просуватися на Сході України

Якою є ситуація на східній ділянці фронту?

Збройні сили України просуваються вперед на деяких напрямках Луганщини. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в районі міст Сватове і Кремінна достатньо важка ситуація, але Збройні сили України рухаються вперед.

У деокупованих населених пунктах досі залишаються люди, ці села перебувають під майже постійними російськими обстрілами. Як там виживають цивільні – про це у репортажі зі звільненої Макіївки.

Як ЗСУ у важких погодних умовах вдається відбивати атаки супротивника і навіть просуватися уперед?

День Гідності та Свободи: річниця початку обох Майданів

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.

Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші акції протесту проти заяви тодішньої влади про припинення курсу на євроінтеграцію і скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

НАТО: Росія – держава-терорист

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації і підтримали резолюцію, яка містить низку рішень - зокрема збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків щодо вступу України до НАТО та створення механізму стягнення репарацій з Росії.

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