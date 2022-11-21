На Донеччині через негоду кількість російських атак зменшилася – Маляр

Через негоду кількість російських атак зменшилася, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Звільнення Херсона – це був доволі деморалізуючий факт для російських бійців і російського суспільства. Відповідно вони шукають місце прикладення сили для того, щоб були тактичні новини для них, щоб цей дух підняти. Вони концентрують свої сили на сході України, а найгарячіша точка зараз – це Донецька область. Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, в якій вони це робили минулого тижня, лише погана погода. Тому що друга половина тижня на Донецькому напрямку – це були сотні атак в день ЗСУ відбивали. Зараз через погоду трошки зменшилася. Водночас не зменшилася кількість обстрілів. По всьому східному фронту – це приблизно 400 обстрілів за день», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

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Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 18 листопада повідомив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки на Донеччині залишаються «найгарячішими точками», а російські війська там зазнають «неймовірних втрат».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язували це, зокрема, з відступом російських сил із Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.

У британській розвідці вважають, що зима створюватиме додаткові виклики для і без того низькому моральному духу військ РФ. Водночас, як кажуть британські військові, зима змінить умови як для російських, так і для українських сил.