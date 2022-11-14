Зима створюватиме додаткові виклики для військ РФ з уже низьким моральним духом – розвідка Британії

Зима створюватиме додаткові виклики для і без того низькому моральному духу військ РФ, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Сама погода, швидше за все, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми для обслуговуванням комплекта. Базові вправи, такі як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для військових. Зокрема, скорочення світлового дня призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній.

Зима змінить умови конфлікту як для російських, так і для українських сил, зауважують у розвідці.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) напередодні заявили, що бойові дії в Україні не зупиняться і не зайдуть у глухий кут через зимову погоду, як раніше припускали представники Заходу. В ISW вважають, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими, і, можливо, зможуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше.