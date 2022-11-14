Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зима створюватиме додаткові виклики для військ РФ з уже низьким моральним духом – розвідка Британії

У британській розвідці зауважують, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для військових

Зима створюватиме додаткові виклики для і без того низькому моральному духу військ РФ, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Сама погода, швидше за все, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Кожне з них створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, але також створюватиме проблеми для обслуговуванням комплекта. Базові вправи, такі як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для військових. Зокрема, скорочення світлового дня призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній.

Зима змінить умови конфлікту як для російських, так і для українських сил, зауважують у розвідці.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) напередодні заявили, що бойові дії в Україні не зупиняться і не зайдуть у глухий кут через зимову погоду, як раніше припускали представники Заходу. В ISW вважають, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими, і, можливо, зможуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG