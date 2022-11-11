В ISW не прогнозують пов’язаної з зимою паузи в бойових діях, що була б вигідною Росії

Бойові дії в Україні не зупиняться і не зайдуть у глухий кут через зимову погоду, як раніше припускали представники Заходу, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Деяке військове обладнання може потребувати адаптації для холодної погоди, а брак обладнання чи боєприпасів може уповільнити просування через матеріально-технічні труднощі, а не зимову погоду. Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським силам в Україні, але добре забезпечені українські сили навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими, і, можливо, зможуть скористатися промерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у сльотаві осінні місяці», – йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що якщо бої таки припиняться цієї зими, це станеться через матеріально-технічні проблеми і кульмінацію кількох кампаній з обох сторін.

В ISW вважають, що припинення вогню забезпечило б Кремлю паузу, яка йому відчайдушно потрібна для відновлення російських сил.

«Припинення вогню взимку піде тільки на користь російським військам, які скористаються цією можливістю, щоб зміцнити свою хитку оборону і продовжити свою геноцидну кампанію з викорінення української ідентичності на окупованих частинах України», – йдеться у звіті.

9 листопада NBC News повідомила, що деякі чиновники з питань оборони США й інших країн Заходу очікують на можливе «зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною».

9 листопада керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про настання «вирішального періоду війни».

У вересні президент України Володимир Зеленський заявлялв, що зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія, але для цього українській армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння.