Сили оборони продовжують просуватися до лівого берега Дніпра на півдні– командування

Російські війська продовжують переміщувати підрозділи між двома берегами Дніпра на Херсонщині, повідомляє оперативне командування «Південь». Зокрема, вони облаштовують рубежі на лівому березі і ведуть обстріли українських позицій на правому.

«Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська обстріляли з «Града» Новоолександрівку на Запоріжжі, а також Нікопольський район Дніпропетровщини – внаслідок цього обстрілу отримала осколкові поранення 10-річна дитина.

«В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць, на бойове чергування виведено два ракетоносії з шістнадцятьма «Калібрами». Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за «незручні складні рішення» по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України», – додає командування.

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Відтак військові закликають дотримуватися заходів безпеки. Вони також попереджають про ймовірність замінування великих площ, які залишили російські війська.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону. Натомість навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

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9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 10 листопада, Міноборони Росії назвало відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра «маневром на підготовлені позиції».