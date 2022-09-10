Зима може стати переломною – Зеленський

Зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія, але для цього українській армії потрібне систематичне постачання необхідних видів озброєння, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на 17-ій зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше», – цитує Зеленського його пресслужба.

За словами президента, це буде «найскладніша зима для всього світу».

«Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри в перемогу. Випробуванням для нашої витримки та єдності, для нашої здатності захистити себе, весь світ, свободу й фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи та спротив світу… Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського союзу. Зима визначить наше майбутнє», – сказав Зеленський.

Він закликав світ подолати російський вплив на європейські суспільства, на світові ринки й на глобальне інформаційне середовище.

«Завершити демонтаж російського впливу – це амбітна ціль, складна – необхідно зараз, при підготовці до зими, до вирішальних 90 днів. Протягом осені необхідно максимально посилити санкції проти Росії, посадовців, банків, компаній… Треба погодити всі механізми для реального обмеження російських експортних доходів. Треба забезпечити всі юридичні й політичні основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму і конфіскації російських активів за кордоном для відшкодування збитків, завданих цією війною громадянам України. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян РФ, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху», – заявив голова держави.

Він також заявив про необхідність блокування російської пропаганди й депортації «всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос».

Зеленський також заявив, що наразі ніякі переговори з Росією щодо завершення війни неможливі, «оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій».

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», – зазначив голова держави.

Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуться своїх обіцянок. «Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі», – сказав він.

За словами голови держави, спочатку потрібно, щоб Росія залишила українські території і перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну, «тоді можна буде говорити про дипломатію».

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 10 вересня повідомив, що від початку цього місяця українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».