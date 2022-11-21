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Генштаб ЗСУ: військові відбили російські атаки в районі 10 населених пунктів на Донеччині

Державний герб України на військовій вантажівці поблизу міста Бахмуту на Донеччині, 22 жовтня 2022 року

Українські військові за добу відбили атаки російських сил біля десяти населених пунктів у Донецькій області, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про Бахмут, Білогорівку, Курдюмівку, Мар’їнку, Новомихайлівку, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівку і Яковлівку.

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«На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу, за даними Генштабу, російські військові завдали двох ракетних ударів і здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області, додали в командуванні.

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Раніше речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки на Донеччині залишаються «найгарячішими точками», а російські війська там зазнають «неймовірних втрат».

За його словами, українські військові щодня роблять все, щоб противник не зміг «досягнути своєї мети, прорвати оборону і вийти на оперативний простір».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язували це, зокрема, з відступом російських сил із Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.

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