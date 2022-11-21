Генштаб ЗСУ: військові відбили російські атаки в районі 10 населених пунктів на Донеччині

Українські військові за добу відбили атаки російських сил біля десяти населених пунктів у Донецькій області, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про Бахмут, Білогорівку, Курдюмівку, Мар’їнку, Новомихайлівку, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівку і Яковлівку.

Читайте також: Українські військові пояснили, чому операція зі звільнення Луганщини не буде швидкою

«На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу, за даними Генштабу, російські військові завдали двох ракетних ударів і здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області, додали в командуванні.

Читайте також: Бахмут, Авдіївка, Сватове? Де Росія використає війська, виведені з Херсона

Раніше речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки на Донеччині залишаються «найгарячішими точками», а російські війська там зазнають «неймовірних втрат».



За його словами, українські військові щодня роблять все, щоб противник не зміг «досягнути своєї мети, прорвати оборону і вийти на оперативний простір».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язували це, зокрема, з відступом російських сил із Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.