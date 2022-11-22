«Практично вся теплова й гідрогенерація пошкоджена» – «Укренерго» про наслідки ракетних атак

Атака Росії по українські енергосистемі 15 листопада була вже шостою і найбільшою за всю війну – про це на брифінгу заявив директор компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький 22 листопада.

«Порядка 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об’єкти енергосистеми: в основному це підстанції «Укренерго», а також українські електростанції, які виробляють електроенергію для українських споживачів. Було пошкоджено 15 об’єктів «Укренерго» в цей день», – сказав він.

Кудрицький вказав на те, що ступінь пошкодження може бути різною, але потрібен час, аби виробити і замінити обладнання на підстанціях «Укренерго».

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«Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень», – повідомив директор компанії.

Крім того, неушкоджених вузлових підстанцій «Укренерго» також майже не залишилося:

«Практично на кожну важливу підстанцію вже щось, на жаль, прилітало – на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п’ять і навіть по вісім разів, є й такі об’єкти. Тому масштаб руйнувань колосальний і після кожної масованої ракетної атаки потрібен час для того, щоб спочатку заживити більшість споживачів, відновити можливість доставляти їм електроенергію через енергомережу, і ще до трьох днів іде на те, щоб графіки аварійних відключень... перейшли в плановий режим».

Кудрицький додав, що удари Росії створюють дефіцит генеруючих потужностей. Тобто українська енергосистема не може наразі виробити стільки електроенергії, скільки потребують споживачі.

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Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.