СБУ обшукує офіс компанії, що належить російським олігархам і володіє кількома обленерго

Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy – про це Радіо Свобода повідомило джерело в СБУ.

«СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy. Її власники – російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від рашистів найбільше», – заявив співрозмовник журналістів.

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За словами джерела, власники компанії – Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков – вже перебувають під санкціями, відтак СБУ має «повне право прийти туди з обшуками».

«Чекаємо результатів цих заходів від СБУ», – додав він.

16 листопада, як повідомляв проєкт журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода), суд наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy.

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При цьому Бабаков, Гінер та Воєводін раніше заперечували володіння обленерго та готелями в Україні. Компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy) записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Сама компанія в травні 2022 року також заперечила, що Бабаков, Гінер або Воєводін мають частки в її структурі власності, та заявила, що «ніколи не підтримувала політику Російської Федерації проти України».