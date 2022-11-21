СБУ: 10 бойовиків «Л/ДНР», що воювали у складі армії РФ, засуджені до 13-15 років ув’язнення

Десятьох бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР», що брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, засуджено до термінів ув’язнення від 13 до 15 років, повідомила Служба безпеки України.

«На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, цих осіб затримали в ході контрнаступу українських військ на півдні.

«Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України», – додали у спецслужбі.

Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової і соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині, повідомили в СБУ.

«Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, «2-го армейского корпуса». Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України. Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав його винним за статтями «державна зрада», «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «участь у незаконних збройних формуваннях».