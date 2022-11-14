«Масштабна спецоперація на окупованій Херсонщині». СБУ заявляє про затримання бойовика РФ

Служба безпеки України заявляє про затримання на Херсонщині бойовика угруповання «ДНР», який воював проти України у складі армії РФ і стріляв у мирних жителів, повідомляють у пресцентрі спецслужби.

Як зазначають у відомстві, це стало можливим завдяки спільній з спецпризначенцями ЗСУ масштабній спецоперації на тимчасово окупованій частині півдня України.

За даними СБУ, затриманий знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів, йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

«Затриманим є жителем міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації. На початку повномасштабного вторгнення зрадника «відрядили» до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «народної міліції «днр», – повідомляють у СБУ.

За даними українських правоохоронців, затриманий брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.