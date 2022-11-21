Важка зима. У ВООЗ очікують, що ще 2-3 млн українців покинуть свої домівки через холоди

У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що ще 2-3 млн українців покинуть свої домівки через холоди після пошкоджень енергетичної інфраструктури України. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

«Половина енергетичної інфраструктури України або пошкоджена, або зруйнована. Це вже має негативний вплив на систему охорони здоров’я та здоров’я людей. Простіше кажучи, ця зима буде присвячена виживанню», – сказав він в Києві.

Читайте також – Кулеба: Атаки РФ проти української цивільної інфраструктури – складова геноциду

За словами представника ВООЗ, атаки на медичну та енергетичну інфраструктуру призводять до того, що сотні лікарень та медичних закладів більше не працюють на повну – їм не вистачає палива, води та електроенергії для задоволення основних потреб.



«Ми очікуємо, що ще 2–3 мільйони людей покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки. Вони зіткнуться з унікальними проблемами зі здоров’ям, зокрема респіраторними інфекціями, такими як COVID-19, пневмонією та грипом, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення», – заявив він.

Також, як каже Ханс Клюге, після восьми місяців повномасштабного вторгнення вже близько 10 мільйонів людей перебувають під загрозою психічних розладів, таких як гострий стрес, тривога, депресія і посттравматичний стресовий розлад.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ООН, понад 14 мільйонів українців виїхали з країни. Близько семи мільйонів із них повернулися. Ще 7,7 мільйона людей залишаються в Європі. За розподілом біженців країнами ЄС на першому місці – Польща (1,4 мільйона) та Німеччина (понад мільйон).