Міненергетики: зважаючи на масштаби атак РФ, потрібен час для відновлення електропостачання, працюємо

Російський ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій, повідомляє прессслужба Міністерства енергетики у фейсбуці.

«Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, але, зважаючи на масштаби уражень, потрібен час.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.