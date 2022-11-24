Загроза для Європи і світу: удари по енергетичній системі України можуть спричинити ядерну катастрофу

Внаслідок масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада спрацював аварійний захист на атомних електростанціях України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «енергетичним терором, аналогом застосування зброї масового ураження». Наскільки небезпечною є така ситуація? До чого це може призвести?

Три атомні електростанції Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька були відключені від енергосистеми України внаслідок ракетної атаки, яку 23 листопада здійснила Російська Федерація про об'єктах енергетичної інфраструктури по всій країні.

«Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені від електромережі. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему», – пояснили в «Енергоатомі».

Контрольована російськими окупантами Запорізька АЕС також перейшла в режим роботи повного блекауту .

«Через зниження частоти було зупинене живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Всі дизель-генератори – в роботі», – повідомив «Енергоатом».

Уперше за 40 років атомної енергетики

Масовані ракетні обстріли України, до яких вдається Росія, несуть реальну небезпеку ядерної катастрофи. Так прокоментував у Telegram те, що сталося, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.



«Вчора, 23 листопада 2022 року, сталася сумна подія в історії української атомної енергетики. Усі енергоблоки атомних станцій уперше за 40-річну історію української атомної енергетики були автоматично відключені від електромережі», – зазначив Котін.

Таке сталося уперше за 40-річну історію української атомної енергетики

І хоча кваліфікований персонал діяв згідно із регламентом експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, однак, за словами Котіна, це не зменшує факту створення Росією реальної загрози ядерної та радіаційної катастрофи.

В «Енергоатомі» наголошують, що обстріл ракетами усієї території України, де розташовані чотири діючі атомні станції і одна законсервована внаслідок аварії (аварія на ЧАЕС сталася у 1986 році, а станція змогла припинити свою роботу тільки у грудні 2000 року) несе величезний ризик ураження атомних енергоблоків.



«Інакше, як шантажем всього світу ці злочинні дії Путіна , які штовхають людство на межу ядерної катастрофи, назвати не можна. За цей ганебний злочин Росія має відповісти. На цю державу – спонсора тероризму мають бути негайно накладені додаткові жорсткі санкції, зокрема, на «Росатом» та афілійовані з ним структури», – написав президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Котін.

Він закликав міжнародне співтовариство зупинити розв’язану «Кремлем злочинну війну і загрозу ядерного армагедону».

Реакція Радбезу ООН

На заклик України Рада безпеки ООН зібралася у середу на екстрене засідання.

Напади на цивільних осіб та громадянську інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом

«Напади на цивільних осіб та громадянську інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Те саме стосується і нападів на військові об'єкти, що, як можна очікувати, завдасть шкоди цивільному населенню, яке було б надмірним порівняно з очікуваною конкретною і прямою військовою перевагою», – заявила Розмарі ДіКарло, заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань.

Вона наголосила, що ООН «рішуче засуджує ці атаки та вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила ці дії».

Наразі головне завдання світової спільноти, як наголосила Розмарі Дікарло – запобігання «антропогенній гуманітарній катастрофі», яка може виникнути цієї зими в Україні.

«Необхідна негайна деескалація. Ми знову звертаємося до всіх держав-членів ООН та міжнародних організацій із закликом підтримати зусилля в цьому напрямку за поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – додала Дикарло.

Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження

Президент України Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному після ракетних ударів РФ, заявив, що Україна пропонує ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору Росії.

«Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів. Ми чекаємо реакції друзів – не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції всіх тих, хто справді визнає Статут ООН… Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб’єктах залишаються без електрики, тепла й води, це очевидний злочин проти людяності», – заявив Зеленський.