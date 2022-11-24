Наступний масований ракетний удар російські військові можуть завдати за тиждень – ГУР

Російські військові продовжать завдавати масованих ракетних ударів по Україні, але для підготовки наступного такого обстрілу їм знадобиться близько тижня, заявив 24 листопада в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він наголосив, що запаси високоточної зброї у російських військових виснажені, та вони мають ще чимало не високоточних ракет.

«Ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна «норма», і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників», – зазначив Андрій Юсов та зауважив, що найбільше у росіян залишилось ракет до систем С-300.

«Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, але розуміємо, що ворог, попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати», – резюмував представник ГУР МО України.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом загинули 10 людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.