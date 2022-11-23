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Політика

Ракетний удар по Україні. Результати «прильотів» на Київщині. Пункти незламності

Новий масований ракетний обстріл України. Під ударами, зокрема Київ та Вишгород – є загиблі і поранені.

Перебої з електрикою і водопостачанням виникли у кількох регіонах України. Від енергосистеми відключені Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська АЕС.

Президент Зеленський заявив про початок проєкту «Пункти незламності». За його словами, підготовлено вже тисячі таких пунктів.

Що це таке і як вони працюють, дізнавалися журналісти Радіо Свобода.

Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Раніше подібні рішення ухвалили парламенти Чехії, Латвії, Литви та Естонії, а також Парламентські асамблеї НАТО і Ради Європи.

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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