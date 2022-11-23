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Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми – голова області

«Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни»

Внаслідок російських ракетних ударів енергоблоки Хмельницької атомної електростанції відключені від енергетичної системи, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його даними, електромережі вимкнені у більшості громад області, окрім Білогір’я, Теофіполя, Полонного та Волочиська. Частина Хмельницького також без води.

«Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни», – додав голова ОВА.

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Раніше стало відомо про знеструмлення Львова, Одещини та Миколаївщини.

«Укренерго» повідомило, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах.

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