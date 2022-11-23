Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми – голова області

Внаслідок російських ракетних ударів енергоблоки Хмельницької атомної електростанції відключені від енергетичної системи, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його даними, електромережі вимкнені у більшості громад області, окрім Білогір’я, Теофіполя, Полонного та Волочиська. Частина Хмельницького також без води.

«Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни», – додав голова ОВА.

Читайте також: Козицький повідомив про ракетний удар по енергетичному об’єкті на Львівщині

Раніше стало відомо про знеструмлення Львова, Одещини та Миколаївщини.

«Укренерго» повідомило, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах.