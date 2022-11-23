Через ракетну атаку на Київщині одна людина загинула, ще 20 постраждали –ОВА

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині постраждали 20 людей, одна людина загинула, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.



«Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий», – написав він у телеграмі.



За його словами, Київська область повністю знеструмлена, також частково немає опалення та водопостачання.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах. Раніше КМДА повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в столиці.