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Через ракетну атаку на Київщині одна людина загинула, ще 20 постраждали –ОВА

Відомо про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Фото ілюстративне

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині постраждали 20 людей, одна людина загинула, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

«Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий», – написав він у телеграмі.

За його словами, Київська область повністю знеструмлена, також частково немає опалення та водопостачання.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах. Раніше КМДА повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в столиці.

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