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Козицький повідомив про ракетний удар по енергетичному об’єкті на Львівщині

Інформації про постраждалих немає. Фото ілюстративне

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетний удар по енергетичному об’єкті на Львівщині.

«Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії», – написав він у телеграмі, додавши, що графіки планових відключень не діють.

За даними Козицького, наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по українських населених пунктах.

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