Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетний удар по енергетичному об’єкті на Львівщині.

«Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії», – написав він у телеграмі, додавши, що графіки планових відключень не діють.

За даними Козицького, наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.

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