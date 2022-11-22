Зеленський повідомив про розгортання в Україні «Пунктів незламності»

У містах України буде активовано «Пункти незламності», якщо в результаті російських ракетних ударів постачання електроенергії не вдасться відновити у короткі терміни, сказав у відеозверненні у президент України Володимир Зеленський.

«Розгортаємо по всій країні й наш новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності» – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо», – розповів Зеленський.

За його словами, зараз працює сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні і вона постійно оновлюється.

«На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин. Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, з урахуванням того, які терористи воюють проти нашого народу та що вони намагаються зробити», – сказав Зеленський.

У жовтні-листопаді Росія здійснила кілька масованих атак на, серед іншого, українські об’єкти енергетики. За даними уряду, після російських атак майже половина енергосистеми України була виведена з ладу.