Шольц: після невдач Росії слід готуватися до ескалації війни в Україні

Німеччина повинна бути готова до ескалації війни Росії проти України, заявив канцлер Олаф Шольц, виступаючи на конференції в Берліні, яку організувала газета Suddeutsche Zeitung, повідомляє Sky News.



«Зважаючи на розвиток війни, очевидні та зростаючі невдачі Росії, ми повинні бути готові до ескалації», – сказав він.



Ескалація може передбачати руйнування української інфраструктури, додав він.

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Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У жовтні-листопаді Росія здійснила кілька масованих атак на, серед іншого, українські об'єкти енергетики.