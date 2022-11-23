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Влада: через ракетні удари по Київщині постраждали 34 людей, серед них – пʼять дітей

Раніше в ОВА повідомляли про одну загиблу людину і 20 постраждалих. Фото ілюстративне

Через ракетні удари по Київщині постраждали 34 людей, серед них – пʼть дітей, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

«Київщина. 34 постраждалих. Серед них пʼять дітей. Четверо людей загинуло. Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло», – написав він у телеграмі. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах.

Водночас керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок влучання російської ракети на Вишгородщині загинули 4 людей, ще 27 постраждали. За його даними, ще 6 енергетиків постраждали через ракетний удар по критичній інфраструктурі.

«Внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку в Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлось без постраждалих», – додав Нєбитов.

Раніше в ОВА повідомляли про одну загиблу людину і 20 постраждалих. Повідомлялося про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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