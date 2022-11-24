Кличко: 70% відсотків Києва залишається без електрики, воду дали на лівому березі

У Києві відновили водопостачання на лівому березі, але ще близько 70% міста залишається без електропостачання, повідомив вранці 24 листопада міський голова Віталій Кличко.

«Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж – плануємо відновити його в першій половині дня», – написав Кличко у телеграмі.

Щодо електропостачання, то, за його словами, енергетики «докладають усіх зусиль», щоб якнайшвидше її повернути. «Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», – додав мер.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені. Удари спричинили аварійні вимкнення світла, води, опалення.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.