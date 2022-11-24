Війська РФ за добу здійснили 78 ракетних, 23 авіаудари, понад 70 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

Російські війська за минулу добу завдали 78 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснили більше ніж 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України вранці 24 листопада.

«У ході масованого удару по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». 51 ракету і 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили», – йдеться у зведенні.

У Генштабі також повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.