Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

До такої ініціативи, як сказав міністр, його спонукали нові ракетні удари РФ по Україні.

«Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні», – написав він у твітері.

Реакції німецької сторони наразі немає.

Ще днями Блащак казав, що Варшава приймає пропозицію Німеччини щодо розміщення систем Patriot на своїй території, біля кордону з Україною.

Раніше про те, що Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Перед цим уряд Німеччини вже заявив, що запропонує винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі після інциденту в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною, де внаслідок падіння ракети минулого тижня загинули двоє людей.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО почало посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.