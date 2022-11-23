Президент оцінив ситуацію в Києві після обстрілів РФ як «дуже складну». Роботи триватимуть всю ніч

Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні заявив, що ситуація після масованого ракетного обстрілу, який РФ здійснила 23 листопада, залишається складною, зокрема у Києві.

«Київ – дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишилися без енергії. Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять усе, щоб люди страждали, щоб ми не могли навіть почути й побачити одне одного», – сказав Зеленський.

За його словами, на Київщині почалося підключення побутових споживачів – 20% мають електрику.

Київська міська військова адміністрація раніше казала, що у Києві «вода і тепло в будинках мають з’явитися на ранок 24 листопада». Про те, що повне відновлення водопостачання у Києві очікується найближчим часом повідомляв і виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сьома масована атака РФ на енергетичні об’єкти України 23 листопада спричинила аварійні відключення в усіх регіонах. Загалом Росією було випущено близько 70 крилатих ракет. Тільки у Києві через атаку загинули три людини, на Київщині – четверо. Десятки людей постраждали.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.