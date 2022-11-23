Після російських атак Україна ініціює проведення невідкладного засідання Радбезу ООН – Зеленський

Україна звертається до ООН із запитом провести невідкладне засідання Ради безпеки після сьогоднішніх російських масованих обстрілів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини», – написав він в твітері.

«Україну не злякають боягузливі нелюдські терористичні атаки російських воєнних злочинців!», – додав Зеленський.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.