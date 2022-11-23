Президент ПАРЄ заявляє, що атаки РФ на українську інфраструктуру не залишаться безкарними

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляє, що російські атаки на об'єкти української інфраструктури не залишаться безкарними для лідерів Кремля.



«Ракетним обстрілом об'єктів цивільної інфраструктури (зокрема пологового будинку у Вільнянську та поліклініки в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Лідери в Кремлі, бережіться, – ці злочини не залишаться безкарними», – написав він у твіттері.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, постраждали ще 11 людей.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Росія запустила по Україні 70 ракет, більшість з них сили ППО збили.

Перед цим вночі 22 листопада російські війська завдали удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні в Запорізькій області, як повідомили в ОВА, загинуло новонароджене немовля. Згодом рятувальники дістали двох людей.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

Через повномасштабне вторгнення в Україну у березні Росія була виключена з Ради Європи. У відповідь Москва вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після цієї дати.