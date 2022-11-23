На момент удару у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі, повідомили в ДСНС. Фотосвідчення кореспондента Радіо Свобода
Вільнянськ: наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні (фотосвідчення)
У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення.
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