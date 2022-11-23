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Вільнянськ: наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні (фотосвідчення)

У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення.

На момент удару у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі, повідомили в ДСНС. Фотосвідчення кореспондента Радіо Свобода

У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення
1 У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення
На момент удару у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля загинуло, жінку і лікаря підрозділи ДСНС врятовали з-під уламків будівлі
2 На момент удару у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля загинуло, жінку і лікаря підрозділи ДСНС врятовали з-під уламків будівлі
Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
3 Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
4 Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
Обладнання лікарні, яке&nbsp;вдалося врятувати після російського обстрілу
5 Обладнання лікарні, яке вдалося врятувати після російського обстрілу
Внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення. Вільнянськ, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
6 Внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення. Вільнянськ, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
На місці працює ДСНС
7 На місці працює ДСНС
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З будівлі виносять уціліле обладнання лікарні
9 З будівлі виносять уціліле обладнання лікарні
Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
10 Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
11 Наслідки удару РФ по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську, Запорізька область, 23 листопада 2022 року
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Євгенія Назарова

Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

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