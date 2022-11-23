Повітряні сили ЗСУ розповіли, звідки Росія сьогодні атакувала Україну

Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними українських військових, чергового масованого удару РФ завдала із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

«Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Сили ППО знищили 51 з 70 ракет, зазначають Повітряні сили ЗСУ.



Також на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів «Ланцет», додають в ЗСУ.

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Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.