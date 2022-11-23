ДСНС: з-під завалів пологового у Вільнянську, де через удар РФ загинуло немовля, врятували двох людей

З-під завалів корпусу пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області, де внаслідок нічного обстрілу російськими військами загинуло новонароджене немовля, рятувальники дістали двох людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«У ніч на 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що, за попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.

Раніше про загибель новонародженої дитини внаслідок російського обстрілу повідомляв голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, що розташований за 18 кілометрів від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.