Ракетний удар по Запоріжжю: без опалення залишилися 17 тисяч людей – ОВА

Внаслідок ракетного удару армії РФ по Запоріжжю без опалення залишилось більш ніж 17 тисяч людей, йдеться в повідомленні голови місцевої ОВА Олександра Старуха в телеграмі.

«Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів», – написав Старух.

За його словами, аварійні служби та тепловики наразі ведуть необхідні роботи.

«У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня (19 листопада, – ред.)», – додав Старух.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські війська ввечері 18 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури. Що це за об’єкт – він не уточнив.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, розташований за 18 км від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.