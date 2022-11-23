У Запорізькій області через удар РФ по пологовому відділенню загинуло немовля – ОВА

У Запорізькій області російські війська обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, загинула новонароджена дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ», – написав він у телеграмі.

За словами Старуха, на місці працюють рятувальники.

Російські війська вночі 17 листопада завдали ракетного удару по житлових будинках у Вільнянську, що розташований за 18 кілометрів від обласного центру – Запоріжжя. Було зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживали чотири родини, загинули дев’ятеро людей.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.