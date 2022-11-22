Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії та скільки масованих атак вона ще здатна здійснити

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має ще «занадто багато» ракет С300. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами», – розповів він у коментарі програмі Свобода Live.



За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.



«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.

Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також: «Практично вся теплова й гідрогенерація пошкоджена» – «Укренерго» про наслідки ракетних атак

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У жовтні-листопаді Росія здійснила кілька масованих атак на, серед іншого, українські об'єкти енергетики.