Зеленський на Радбезі ООН запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» та забрати право вето у РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному після ракетних ударів РФ, і заявив, що Україна пропонує ухвалили резолюцію про засудження енергетичного терору Росії.

«Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів. Ми чекаємо реакції друзів – не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції всіх тих, хто справді визнає Статут ООН… Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб’єктах залишаються без електрики, тепла й води, це очевидний злочин проти людяності», – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Росія «давно намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики».

«Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Побачимо, чи зможе хтось у світі разом із Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре», – сказав Володимир Зеленський.

Він наполіг, що сама Росія не повинна брати участі в будь-яких голосуваннях щодо питань своєї ж агресії і терору.

«Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Радбезу ООН виконати свій мандат. Це нонсенс, що право вето зберігається для того, хто несе злочинну війну. Треба вивести світ із цього глухого кута. Це абсолютно можливо. Світ не має бути заручником одного міжнародного терориста. Росія робить усе, щоб електрогенератор був більш потужним і потрібним інструментом, ніж Статут ООН. Ми ж маємо й можемо повернути реальний сенс усім речам і передусім Статуту ООН. Потрібні ваші рішення», – звернувся Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН після того, як Росією була завдана масована атака на енергетичні об’єкти України, що спричинило аварійні відключення в усіх регіонах. Масштабні відключення світла спостерігалися також у сусідній Молдові.